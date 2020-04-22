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Двое астраханских заключенных обманули жителей Камчатки на 1,5 млн рублей

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Заключенные астраханского СИЗО за пять месяцев обманули 35 жителей Камчатского края. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Было установлено, что в распоряжении заключенных находились 64 SIM-карты, электронные кошельки и банковские карты. Своим жертвам они представлялись сотрудниками правоохранительных органов, после чего убеждали их в том, что за некоторую сумму могут избавить их родственников от административной или уголовной ответственности, пишет «Астрахань-24».

В течение пяти месяцев злоумышленникам удалось обмануть 35 человек. На уловку мошенников не поддались только четверо жителей полуострова.

За совершение серии мошенничеств одному из аферистов назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Второй фигурант дела ожидает суда.

Известно, что ранее оба уже привлекались за мошеннические действия, кражи, угоны и незаконный оборот наркотиков.

Руководству СИЗО внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших преступлению.

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