Зеленский нашел выгоду в скандале вокруг разговора с Трампом

После скандала вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского отношения двух стран наладились, а Украину знает каждый американский гражданин. Об этом заявил украинский лидер в фильме «Год президента Зеленского».

«У нас с Америкой крепкие отношения сейчас. <…> Сейчас Украину знает каждый американец», — сказал он.

22 апреля состоялась премьера фильма, подготовленного в годовщине нахождения Владимира Зеленского на посту президента Украины, которая наступит 20 мая. В ленте глава государства перечислил свои достижения на этой должности и рассказал о планах на будущее, сообщает «Канал 24». Премьерный показ прошел на телеканале «Украина 24».

Речь идет о телефонной беседе двух президентов, которая состоялась в июле 2019 года. Позднее, в сентябре, в СМИ появилась публикация о том, что в ходе разговора Трамп призвал Киев расследовать деятельность Хантера Байдена — сына Джо Байдена, своего на тот момент потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года.

Данные сведения стали поводом для обвинений в адрес Трампа в давлении на Украину и запуска демократами процедуры импичмента. Американского президента заподозрили в намеренном удержании военной помощи Киеву в обмен на расследование против Байденов. Подозрения опровергла публикация стенограммы разговора, которая, как позднее стало известно, содержит пробелы.