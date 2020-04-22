Две тюменские организации нанесли вред экологии на 100 млн рублей

В Тюменской области в I квартале 2020 года провели 61 мероприятие по контролю земель сельхозназначения. Всего было проверено 491 га земель.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону, специалисты выявили 16 нарушений и составили два протокола за порчу земель. Двум предприятиям направили три претензии о возмещении ущерба, который оценили в 100 млн рублей, пишет портал «Наш город».

По данным пресс-службы, организации самовольно разместили отходы на землях сельхозназначения. Для оценки ущерба привлекались специалисты Тюменской ветеринарной лаборатории.

Еще 12 юридическим лицам, одному индивидуальному предпринимателю и 10 горожанам выписали штрафы на общую сумму в 2 млн рублей.