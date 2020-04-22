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Цена нефти Brent увеличилась более чем на 8%

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE увеличилась на 7,6%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 22 апреля.

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По состоянию на 15:37 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent составила $20,8 за баррель.

К 15:41 мск цена сорта Brent уже торговалась на уровне $20,99 за баррель. Это на 8,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

По состоянию на 15:45 мск нефть Brent немного замедлила рост и находилась на отметке $20,49 за баррель (+6%). Параллельно с этим стоимость июньских фьючерсов WTI достигла уровня в $12,91 за баррель (+11,6%).

На фоне роста нефтяных котировок курс доллара снизился до 76,15 рубля (-1,2%), а курс евро — до 82,82 рубля (-1,1%).

Ранее 22 апреля цена на нефть Brent впервые с 11 декабря 1999 года опустилась ниже $16 за баррель. Министр энергетики России Александр Новак объяснил высокую волатильность на рынке нефти заполненностью нефтехранилищ в мире.

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