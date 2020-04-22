Прямой эфир

Пешеходные переходы с проекционной разметкой появятся на Урале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Свердловской области планируют установить пешеходные переходы с проекционной разметкой. Такие зебры появятся вблизи школ.

Для установки такого перехода на П-образной опоре размещают несколько светодиодных проекторов. Они высвечивают полосы на дороге, поясняет ТагилСити.Ру. Также переход дополняют желтыми мигающими сигналами и стандартной разметкой из бело-желтого пластика. Проекционная разметка хорошо заметна в темноте и сложных погодных условиях.

В 2019 году в Свердловской области установили первые 12 переходов с проекцией. Они без сбоев работают в различных погодных условиях. В 2020 году установят еще 84 перехода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умные дороги предупредят водителей о пешеходах и открытых люках
ГИБДД переходит в онлайн из-за пандемии коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020