Пешеходные переходы с проекционной разметкой появятся на Урале

В Свердловской области планируют установить пешеходные переходы с проекционной разметкой. Такие зебры появятся вблизи школ.

Для установки такого перехода на П-образной опоре размещают несколько светодиодных проекторов. Они высвечивают полосы на дороге, поясняет ТагилСити.Ру. Также переход дополняют желтыми мигающими сигналами и стандартной разметкой из бело-желтого пластика. Проекционная разметка хорошо заметна в темноте и сложных погодных условиях.

В 2019 году в Свердловской области установили первые 12 переходов с проекцией. Они без сбоев работают в различных погодных условиях. В 2020 году установят еще 84 перехода.