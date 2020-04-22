Кремль опроверг слухи о беседе на повышенных тонах Путина и принца Саудовской Аравии

Сообщения о том, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда в марте прошел якобы на повышенных тонах, являются «очередной чушью». Информацию опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков «РИА Новости» 22 апреля.

О том, что диалог якобы прошел в резкой форме, написало издание Middle East Eye со ссылкой на источники в Саудовской Аравии. Утверждалось, что беседа велась на повышенных тонах, — якобы саудовский принц вел разговор «очень агрессивно», «выдвигал ультиматум» и угрожал ценовой войной в случае, если сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не состоится. В результате президент РФ якобы отказался от выдвинутых условий, и беседа закончилась ссорой.

О каком именно разговоре идет речь не уточняется, однако информации о контактах Путина и Мухаммеда ибн Салмана в марте нет.

В апреле российский лидер контактировал с саудовским принцем дважды. Так, 9 апреля стороны при участии президента США Дональда Трампа более часа обсуждали положение дел на нефтяных рынках. Состоявшийся диалог американский лидер назвал «очень хорошим».

На следующий день Путин и Мухаммед бен Сальман вновь созвонились для обсуждения вопросов, связанных с переговорами в рамках ОПЕК+ относительно снижения объемов добычи нефти.

В результате 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета считается октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Однако 20 апреля цены на нефть начали падать на фоне опасений дальнейшего сокращения спроса и скорого заполнения нефтехранилищ.

6 марта страны ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%.