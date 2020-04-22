Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Физических и юридических лиц, которые нарушают правила, введенные российским правительством и региональными властями в рамках борьбы с коронавирусом, будут штрафовать по федеральному законодательству. Эта информация следует из обзора судебной практики по применению законодательства и мер по противодействию распространению инфекции в стране, опубликованного Верховным судом России 21 апреля.

Срок давности привлечения к ответственности за такое правонарушение составляет один год с момента его обнаружения, следует из статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», введенной 1 апреля этого года.

Граждан будут штрафовать на суммы от 15 до 40 тыс. рублей, должностные лица — на суммы от 50 до 150 тыс. рублей. Юридическим лицам придется заплатить от 200 до 500 тыс. рублей либо им грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если правонарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью человека или его смерть, физические лица оштрафуют на суммы от 150 до 300 тыс. рублей. За аналогичное нарушение должностным лицам грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей и возможная дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в подобной ситуации грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановка их деятельности на срок до 90 суток. Все санкции будут вменяться, если правонарушения не уголовного характера.

Кроме того, 1 апреля КоАП РФ дополнили статьей 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, в том числе в условиях режима повышенной готовности». При подобных нарушениях, которые не повлекли за собой тяжких последствий, гражданам грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 до 30 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — от 30 до 50 тыс. рублей и юрлицам — от 100 до 300 тыс. рублей.

При повтором правонарушении, которое повлечет за собой вред здоровью или имуществу гражданина, штрафы и степень наказания увеличат. Срок привлечения к ответственности по этой статье в рамках ее первой части составляет три месяца с момента обнаружения нарушения.

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