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Стилист порекомендовал россиянам не стричься наголо на карантине

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец посоветовал россиянам, временно лишившимся возможности посетить парикмахера во время самоизоляции, не торопиться бриться налысо, как это сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Лисовца, можно собирать волосы в хвостик, носить ободки, делать повязки из косынок или чалму.

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«Всегда можно что-то придумать! Я не советую стричься, уж тем более налысо, потому что карантин может закончиться, а выглядеть вы будете немного странно. Поэтому, прежде чем что-то отрезать у себя, нужно хорошенько подумать, как дальше вы будете с этим жить и принесет ли это вам хорошее настроение, которого вы ждете. Поэтому я бы не экспериментировал», — сказал он в эфире НСН.

Лисовец порекомендовал отращивать волосы, а после завершения карантина пойти к своему парикмахеру и сделать желаемую стрижку.

Накануне Кадыров побрился налысо и выложил соответствующее видео в соцсети «ВКонтакте». «Издревле у наших древних предков бритье головы считалось неким очищением от разного рода напастей земного и даже неземного происхождения», — написал он.

Во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом глава республики в ответ на вопрос о возможном открытии парикмахерских и салонов посоветовал мужчинам побриться, «как делали наши предки», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов принял челлендж, который запустил Кадыров, также побрившись наголо.

«Мой дорогой брат объявил очень полезную эстафету. Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого, поэтому я с большим удовольствием принял эстафету!» — цитирует Даудова RT.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

По состоянию на 22 апреля, в России зафиксировано 57 999 случаев коронавируса во всех 85 регионах, с момента начала эпидемии умерли 513 человек.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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