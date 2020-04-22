Многофункциональные центры возобновили работу в Челябинске

В Челябинске возобновили работу многофункциональные центры. Жители города могут заменить паспорт, произвести регистрацию по месту жительства или пребывания, а также оформить загранпаспорт.

Несмотря на возобновление работы в прежнем режиме, посетителям МФЦ рекомендуют соблюдать меры личной безопасности — надевать защитные маски и перчатки, пользоваться антисептическими средствами. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. Об этом пишет 1obl.ru.

В МФЦ можно подать заявление на получение или замену паспорта, регистрацию по месту жительства или пребывания. Кроме того, граждане могут оформить загранпаспорт на пять лет. Водители смогут зарегистрировать или снять с учета транспортные средства. Иностранные граждане смогут встать на миграционный учет, оформить патенты для осуществления трудовой деятельности.

Прием граждан ведется только по предварительной записи на портале госуслуг.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в регионе на 22 апреля выявлено 116 случаев коронавируса. За последние сутки скончалась пациентка из Златоуста, у которой ранее было выявлено онкологическое заболевание.

Число инфицированных коронавирусом в России, по данным оперштаба, возросло на 5236 за сутки, погибли 57 пациентов. Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Москве — 2548. Общее число заболевших в России составляет 57 999 человек, вылечились 4420.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.