Прямой эфир

Многофункциональные центры возобновили работу в Челябинске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинске возобновили работу многофункциональные центры. Жители города могут заменить паспорт, произвести регистрацию по месту жительства или пребывания, а также оформить загранпаспорт.

Большинство умерших от коронавируса в Москве не обращались вовремя к врачам

Несмотря на возобновление работы в прежнем режиме, посетителям МФЦ рекомендуют соблюдать меры личной безопасности — надевать защитные маски и перчатки, пользоваться антисептическими средствами. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. Об этом пишет 1obl.ru.

В МФЦ можно подать заявление на получение или замену паспорта, регистрацию по месту жительства или пребывания. Кроме того, граждане могут оформить загранпаспорт на пять лет. Водители смогут зарегистрировать или снять с учета транспортные средства. Иностранные граждане смогут встать на миграционный учет, оформить патенты для осуществления трудовой деятельности.

Прием граждан ведется только по предварительной записи на портале госуслуг.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в регионе на 22 апреля выявлено 116 случаев коронавируса. За последние сутки скончалась пациентка из Златоуста, у которой ранее было выявлено онкологическое заболевание.

Число инфицированных коронавирусом в России, по данным оперштаба, возросло на 5236 за сутки, погибли 57 пациентов. Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Москве — 2548. Общее число заболевших в России составляет 57 999 человек, вылечились 4420.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ВОЗ заявили о преждевременности прогнозов о пике коронавируса
РАН заявила о приближении к пику коронавируса в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020