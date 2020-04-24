Клод Лелуш живет на карантине, ждет победы над пандемией и верит, что несчастье объединяет людей. Он работает над своим 50-м фильмом и собирается на съемки в Москву. Об этом автор легендарной ленты «Мужчина и женщина» рассказал «Известиям».

— Как вы себя чувствуете в самоизоляции в вашем поместье в нормандской глубинке?

— Впервые в жизни я устроил себе каникулы, которые длятся уже больше месяца, и узнал, что это такое. Помимо неотложных дел занимаюсь бесполезными вещами, которые не лишены приятности. Надо принимать со смирением обрушившееся на нас испытание и не падать духом. Нам принадлежит только настоящее, тогда как завтрашний день покрыт мраком неизвестности, которая всех ужасно пугает. Страх же никогда не был добрым попутчиком.

— Знаю, что вы любите ленты не с хорошим и не с плохим концом, а те, что дают надежду. Как вам нынешний фильм-катастрофа, который разворачивается перед нашими глазами?

— Может быть, в истории человечества это самый безумный сценарий с неизвестным финалом, который мне никогда бы не пришел в голову. Но не стоит паниковать. Я всегда стремился рассказывать, что жизнь прекрасна, несмотря на все ее превратности. Для меня она была и остается гонкой с препятствиями в Стране чудес. К сожалению, мы рабы привычек и не хотим ничего менять. Люди обожают катастрофы, особенно когда они обрушиваются на других. Порой нужны сильные потрясения, чтобы человечество пошло вперед… Я рос в военные и послевоенные годы, многое пережил. Никогда не видел таких счастливых людей, как в день освобождения Парижа (25 августа 1944 года. — «Известия»). Мне кажется, что избавление от вируса напомнит нам тот день.

К1 Париж, 26 августа 1944 года Фото: ТАСС/DPA

— «То, что нас не убивает, — делает нас сильнее», — говорил Ницше. Какие у человека шансы на победу?

— Я настроен позитивно во всех ситуациях. Даже проигрывая то или иное сражение, человечество, в конечном итоге, всегда выигрывает войны. Мы вели себя как избалованные дети, не умели ценить, что имели, и жаждали большего. Может, этот урок нам пойдет на пользу?

— Чем же, на ваш взгляд, закончится нынешняя пандемия?

— Нет такой волшебной палочки, по мановению которой всё быстро завершится. Чтобы победить COVID-19, боюсь, самоизоляции недостаточно. В этом вирусе есть что-то трусливое и подлое, а подлецы никогда не побеждали. Избавление, видимо, в вакцине, и до ее создания люди будут страдать, умирать, пребывать в скорби. Для спасения нам нужны солидарность, доброта, честность, о которых многие забыли. Потом мы начнем учиться жить по-новому и постепенно приходить в себя. Убежден, что настанут дни, когда при встречах мы перестанем шарахаться, станем снова пожимать руки и обнимать друг друга.

— Чему же нас научит нынешнее потрясение?

— Мне кажется, великие невзгоды объединят людей. Конечно, всегда найдутся мошенники, которые сумеют нажиться на горе, но они будут наказаны. Многие страны враждовали, потому что не могли найти общего языка. Теперь COVID-19 поможет нам понять друг друга.

К2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic

— Вы всё еще верите, что человечество изменится к лучшему?

— Пока этого не произошло, и сегодня ширится пропасть между богатыми и бедными, которая чревата социальным взрывом. Может, власти, наконец, будут больше защищать неимущих и несчастных? Будем верить в добро в мире, где так сильно зло. Всё, что происходит в нашей жизни, пусть самое жестокое, часто идет на пользу, если мы извлекаем уроки. Сужу по собственному опыту. Мне 82 года, и все пережитые мной несчастья оказались благом. Меня большему научили мои поражения, чем успехи.

— Надо ли непременно искать виновных в пандемии?

— Это совершенно бессмысленно. Только потеряем время. Давайте спасать честных людей, а не думать о наказании негодяев. Зачем подозревать в чем-то Китай? Ему есть чем ответить. Нельзя, чтобы пандемия обостряла отношения между государствами. К тому же виновного нет. Не срежиссировали ли эту катастрофу на небесах?

— Нам мстит сама природа?

— Разумеется. Вирус щадит животных и атакует только людей, потому что они эгоисты, которые бессовестно злоупотребляли земными щедротами. Природа поняла, что ее предали, ничего не простила, и объявила нам войну.

— COVID-19 грозит травмировать культуру, и в частности кинематограф? Удастся ли ему придти в себя?

— Меня чрезвычайно беспокоит его судьба. Во время эпидемии все смотрят кино дома. Нам предстоит вернуть зрителя в кинотеатры. Необходимо снова снимать большие фильмы для большого экрана — трех- или четырехчасовые фрески типа «Унесенных ветром».

К3 Кадр из фильма Клода Лелуша «12 мелодий любви» Фото: Русский репортаж

— Временно не работает и ваша киностудия «Фильм 13», созданная ровно 60 лет назад...

— Я приостановил съемки моего 50-го фильма «Любовь — это лучше, чем жизнь». Вернусь к ним в сентябре, надеюсь, что пандемия закончится. Я сейчас переписываю сценарий, чтобы дополнить его нынешними событиями.

— COVID-19 дает толчок творческому воображению?

— Трагедии стимулировали воображение художников во все времена. Виктор Гюго никогда бы не написал «Отверженных», не будь в мире таких обездоленных людей. Или вспомним романы великих русских классиков, посвященные трагическим страницам истории.

— Пару лет назад вы собирались снова отправиться в Россию, чтобы снять, быть может, свою последнюю картину. Иными словами, начать и закончить свой творческий путь в нашей стране, где впервые побывали в 1957 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Вирус не помешает вашим планам?

— Это более чем вероятно. В Москву поеду снимать сцены для своего будущего фильма. Я решил заняться кино, посмотрев в России картину «Летят журавли». Напомню, что при моем участии она попала на Каннский фестиваль и получила «Золотую пальмовую ветвь». Cам я многим обязан России и ее кино, которое снималось при жесточайшей цензуре. Многое было запрещено, поэтому советские кинематографисты создали свою эстетику и язык, где камера играла роль одного из главных действующих лиц. Вы сильный и гордый народ, который живет в самой большой по территории стране мира, самодостаточен и ни в ком не нуждается. Вам не нужно испрашивать мнение других. Вы доказали, что можете себя защищать — вспомним, как Россия сокрушила Наполеона, а потом и Гитлера.

К4 Кадр из фильма «Летят журавли» Фото: Искусство кино

— Недавно вышла книга интервью «Любовь и жизнь» известной тележурналистки Катрин Сейлак, в которой вы рассказываете о своих любовных увлечениях — начиная с 15 лет, когда вы жили с проституткой. Что побудило вас пуститься в откровения?

— Повторюсь: главное, что меня интересовало на протяжении жизни, — это любовь, без нее мое существование не представляло никакого интереса. Она движущая сила моих 50 фильмов, мой главный наркотик. При этом я не мыслю любви без полной свободы. От меня нельзя требовать верности, которую я храню только до нового увлечения. Можно любить одну женщину и одновременно сходить с ума по другой. Выбор всегда принадлежит мне. Не могу допустить никаких запретов. Если бы любовь была тюрьмой или клеткой, я сразу бы из нее сбежал.

— От пяти женщин у вас семь детей. Своим женам и подругам вы предоставляли полную свободу?

— Я никогда ничего никому не запрещал. Если женщина мне верна, значит, я лучше других. Рогоносцы — это лузеры, которые оказались не на высоте. Когда мне изменяют, то это только моя вина. Это заставляет меня стремиться к совершенству.

— Вы продолжаете свою просветительскую деятельность?

— Несколько лет назад в бургундском городке Боне мы создали «маленький Голливуд» — киноателье, в котором я учу своему ремеслу молодежь из разных стран. Пока русские к нам не приезжали, но я с радостью готов их принять. Сейчас занялся новым проектом — созданием сценарной мастерской в местечке Сент-Арну, рядом с Довилем в любимой Нормандии.

К5 Награждение Клода Лелуша (в центре) Орденом Короны, Бельгия, ноябрь 206 года Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Benoit Doppagne

— Как случилось, что на протяжении всей жизни цифра 13 остается вашим фетишем?

— Я трепетно отношусь к цифрам 13 и 7, в них для меня заключена необъяснимая магия. Они всегда приносят удачу. Когда одна или другая рядом со мной, чувствую себя в безопасности. Сам не знаю почему.