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Песков ответил на слова Грефа о налоге на проценты по вкладам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Мнение главы Сбербанка Германа Грефа о введении налога на проценты по вкладам является авторитетным, однако данная инициатива исходила в том числе от президента страны и уже формализована. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 22 апреля, на брифинге.

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«Мнение Грефа очень авторитетно. Он обладает огромнейшим опытом и экспертными экономическими знаниями. Но это была инициатива и правительства, и президента, которая уже формализована», — сказал представитель Кремля.

Ранее в апреле Греф выступил против введения налога на доходы по вкладам. По его мнению, проблема администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора данного налога.

Накануне председатель правления ПАО «Сбербанк» посоветовал хранить накопления сразу в нескольких валютах. Греф отметил, что все валюты сразу упасть не могут, поэтому по возможности следует создавать так называемую корзину валют.

С инициативой обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта. Глава государства подчеркнул, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него. Счета одного гражданина в разных банках суммироваться не будут. Ожидается, что инициатива коснется менее 10% вкладчиков.

Налоговой базой станет превышение суммы доходов, полученных по всем вкладам, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ, отмечали в Госдуме.

В Минфине России подчеркивали, что налогообложение на доходы по вкладам практикуется в большинстве стран мира, так как банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг. Дополнительно декларировать свои доходы не потребуется.

По оценке Агентства по страхованию вкладов, на сегодняшний день среди всех вкладов число счетов с остатками свыше 1 млн рублей составляет всего 5,9 млн, то есть 1%. При этом объем средств на них составляет 17,95 трлн рублей.

Мера вступит в силу с 2021 года и не коснется процентных доходов, полученных в 2020 году. Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется в 2022 году (до 1 декабря 2022 года).

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