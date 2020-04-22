Детский пульмонологический стационар открыли в Красноярске

В Красноярске детский соматический корпус больницы №20 превратили в пульмонологический стационар. В корпусе появились шлюзы для дезинфекции, приемно-смотровые пункты, более расширенные приемные отделения. Всё это предназначено для лечения детей с пневмонией.

Маленьким пациентам проведут не только компьютерную томографию, но и обследуют на вероятность наличия коронавируса, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Этот пульмонологический стационар — второй на базе больницы №20. Подобное учреждение начало принимать взрослых пациентов около двух недель назад.

21 апреля в Красноярске у сотрудников и пациентов закрытого на карантин глазного центра нашли COVID-19. Всего заразились 89 человек, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Работа центра сейчас приостановлена.