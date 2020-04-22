«Весеннюю просушку» дорог отменили на Сахалине

Весной 2020 года на Сахалине не будут применяться ограничения движения по региональным дорогам тяжеловесных машин. Об этом сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Во исполнение поручения правительства России в весенний период этого года временные ограничения движения вводиться не будут для транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей предельные значения, пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на региональное министерство.

План мероприятий поддержки экономики страны на фоне распространения коронавирусной инфекции в том числе предусматривает отмену весового контроля для ряда грузовых транспортных средств. Также говорится о неприменении на весенний период 2020 года ограничений для грузовиков по региональным и местным дорогам.

Несколько регионов уже отменили «весеннюю просушку» дорог. В некоторых субъектах Федерации расширяется список перевозок, на которые ограничения не распространяются. Но при этом действие «просушки» там пока не отменяют.