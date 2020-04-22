Сотрудники ФСБ предотвратили массовое убийство

В Тюменской области предотвратили массовое убийство в одном из учебных заведений. Вооружённое нападение хотел совершить 19-летний местный житель. Его задержали сотрудники ФСБ. У парня изъяли охотничье ружьё с патронами, два ножа, аммиачную селитру, средства связи и инструкцию по изготовлению взрывных устройств. Задержанный во всём сознался, его намерения также подтвердили свидетели. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об избрании ему меры пресечения.