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Междугороднее автобусное сообщение возобновили на Сахалине

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На севере Сахалина возобновили автобусное сообщение между городами, прерванное из-за ухудшения погодных условий. Теперь разрешено передвигаться по маршрутам Ноглики–Поронайск и Южно-Сахалинск — Александровск-Сахалинский.

Как уточняет ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Сахалинской области, движение автобусов по этим направлениям было приостановлено с 10:50 22 апреля. Причиной стали гололедные явления.

В Хабаровском крае из-за мощного циклона закрыли несколько федеральных и региональных трасс. Дороги замело снегом. Движение пассажирских автобусов ограничено.

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