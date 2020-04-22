Междугороднее автобусное сообщение возобновили на Сахалине

На севере Сахалина возобновили автобусное сообщение между городами, прерванное из-за ухудшения погодных условий. Теперь разрешено передвигаться по маршрутам Ноглики–Поронайск и Южно-Сахалинск — Александровск-Сахалинский.

Как уточняет ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Сахалинской области, движение автобусов по этим направлениям было приостановлено с 10:50 22 апреля. Причиной стали гололедные явления.

В Хабаровском крае из-за мощного циклона закрыли несколько федеральных и региональных трасс. Дороги замело снегом. Движение пассажирских автобусов ограничено.