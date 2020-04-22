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Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления Следственного комитета в среду, 22 апреля.

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В отношении 18-летнего задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом»).

Как считает следствие, совершить нападение юноша планировал в апреле. Он подобрал компоненты для изготовления самодельной бомбы и обзавелся огнестрельным оружием. Всё это было спрятано по месту жительства молодого человека.

«Однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили следователи. На сайте СК опубликовано полное видео задержания подозреваемого

Оперативники ФСБ изъяли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, аммиачную селитру, охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, средства связи, отмечает «Газета.ру». Задержанный и опрошенные правоохранителями свидетели подтвердили его намерения о совершении атаки.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения задержанному.

В середине апреля в Красноярском крае был задержан 14-летний подросток, готовивший нападение на школу. Силовики изъяли у него обрез охотничьего ружья, самодельные взрывные устройства и дневники, в которых была информация о планируемом преступлении.

В ходе допроса подросток рассказал, что готовил «расстрел в школе». 17 апреля суд арестовал его на два месяца.

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