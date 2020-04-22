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Трассы закрыты из-за циклона в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае закрыли несколько федеральных и региональных трасс. Это связано с прохождением мощного циклона. Он принес в край обильные осадки. Порывы ветра достигали 27 м/с.

Сейчас почти все дороги замело снегом. Дорожные службы ограничили движение для пассажирских автобусов. Так, оно приостановлено на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, на участке Лидога–Ванино.

Перекрыты подъезды к поселкам Горный и Ачан в Комсомольском районе, 175-й, 351-й км дороги Селихино — Николаевск-на-Амуре и дорога Советская Гавань — Ванино–Монгохто.

На трассах не только много снега, но и образовался снежный накат. Как только снег тает, образуется гололед. Ездить по таким дорогам небезопасно, объяснили ИА AmurMedia в дежурно-диспетчерской службе краевого правительства.

Сейчас на трассах убирают снег и отсыпают скользкие места. Выставлено четыре дополнительных поста ГИБДД. На уборке задействовано более 100 единиц техники. Только в Хабаровске в ночь на 22 апреля на улицы вывели 15 единиц техники. Высыпано почти 80 т песчано-гравийной смеси.

21 апреля отмечались временные отключения электричества в поселках Харпичан Солнечного района и Верхняя Эконь Комсомольского района. Сейчас подачу электричества удалось восстановить. Из-за снегопада отменили два внутренних авиарейса из Хабаровска на Аян и Чумикан. Вылеты перенесли на 22 апреля.

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