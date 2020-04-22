Житель ЯНАО облил свою сестру бензином и прикурил рядом сигарету

Житель города Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа подозревается в убийстве своей сестры. Он облил девушку бензином и прикурил рядом сигарету, сообщает СУ СКР по региону.

Было установлено, что 18 апреля 2020 года в правоохранительные органы с заявлением обратился мужчина. Он заявил, что обнаружил во дворе дома свою 19-летнюю сестру со следами термических ожогов, пишет Megatyumen.ru.

Следственно-оперативная группа установила, что девушка скончалась около пяти утра от воздействия открытого источника горения. Ее брат в ходе допроса несколько раз менял показания, но затем признался, что ночью они распивали спиртные напитки и поссорились. Тогда он облил сестру бензином и прикурил рядом с ней сигарету, от чего произошло возгорание. Девушка погибла.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.