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В Приморье до выходных пообещали дождливую и холодную погоду

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Синоптики пообещали жителям Приморья холодную и дождливую погоду до выходных. Об этом 22 апреля сообщило «Федеральное агентство новостей».

В среду, 22 апреля, в Приморье сохранится пасмурная погода, ожидается небольшое похолодание и усиление осадков. Температура воздуха в регионе в среднем снизится на пару градусов. Синоптики прогнозируют также усиления ветра, а вероятность осадков оценивают в 100%. Гололедные явления и град ожидаются на севере Приморского края, сообщает портал Deita.ru.

Пасмурная погода продержится в Приморье до конца недели, но ближе к выходным ситуация улучшится.

21 апреля сообщалось, что в Алтайском крае ожидаются значительные перепады температуры. Синоптики прогнозируют жару +30 градусов, а затем резкое похолодание.

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