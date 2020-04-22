Российским ФК предсказали трудности по привлечению легионеров

Из-за пандемии российским футбольным клубам станет труднее приглашать к себе именитых легионеров, считают аналитики. Такая ситуация может продлиться пару лет.

Если раньше богатые отечественные команды покупали титулованных, но уже довольно возрастных игроков, то теперь они уже вряд ли смогут себе это позволить.

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