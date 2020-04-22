Главврач Коммунарки рассказал о числе находившихся под ИВЛ пациентов

Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медицинском центре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал главврач больницы Денис Проценко.

По его словам, трех пациентов удалось отлучить от ИВЛ, они уже переведены в палату, 25 пациентов продолжают получать респираторную терапию.

Ранее 21 апреля Проценко сообщил, что за прошедшие сутки из московской больницы в Коммунарке были выписаны почти 100 пациентов.

Накануне пациенты с коронавирусом рассказали «Известиям» о первых симптомах, течении болезни и обстановке в больницах после госпитализации.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человека, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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