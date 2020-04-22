Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал обвал нефти WTI до отрицательных значений, который произошел 20 апреля.

Новак призвал не драматизировать ситуацию и назвал падение спекулятивным. По его словам, обвал цен на нефть связан с распродажей майского фьючерса в момент окончания торгов по бумаге (после 20 апреля майский фьючерс не торгуется на бирже), а также с отсутствием спроса на дополнительные поставки энергоносителей в связи с пандемией коронавируса и с заполнением резервных хранилищ нефти в мире.

При этом министр особо отметил, что речь идет о торговле финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Новак добавил, что как только начнет действовать новая сделка ОПЕК+, давление на рынок спадет, пишет «РИА Новости».

«Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке», — рассказал глава Минэнерго.

Новак заверил, что страны ОПЕК+ следят за ситуацией и имеют все возможности для реагирования при возникновении такой необходимости.

Цена нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений 20 апреля. К окончанию торгов на бирже NYMEX 20 апреля она провалилась почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Резкое падение спроса на нефть вызвано пандемией коронавируса. Это привело к переполнению нефтехранилищ, а резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В результате производителям приходится платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.