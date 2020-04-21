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МВБ США пообещало препятствовать созданию сети 5G в случае проблем с GPS

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство внутренней безопасности США вступило в конфликт с рядом ведомств по поводу возможного строительства сети сотовой связи поколения 5G от компании Lidago и пообещало активно препятствовать проекту, если он будет мешать систему глобального позиционирования GPS.

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17 апреля глава Федеральной комиссии связи (FCC) Аджит Пай заявил, что ведомство решило одобрить лицензию для небольшой компании Ligado Networks на строительство сети 5G. Госсекретарь Майк Помпео поддержал проект, заявив, что он соответствует национальным интересам США.

Однако ряд ведомств выступили против, в том числе Пентагон, министерство транспорта и крупнейшие авиакомпании США, а теперь еще и министерство внутренних дел.

Споры возникли вокруг того, что Ligado собирается использовать для проекта так называемый диапазон частот L (от 390 до 1550 МГц). При этом в данном диапазоне работает и система глобального позиционирования, которой пользуются правоохранительные и военные ведомства, транспортные компании и простые граждане, пишет «РИА Новости».

МВД рекомендовало комиссии отказать Ligado в лицензии и считает, что одобрение проекта создаст большую неопределенность для американских партнеров в государственном и частном секторе, многие из которых полагаются на бесперебойные данные GPS.

В начале февраля сообщалось, что Великобритания решила создавать свою сеть 5G при помощи Huawei. Британцы предоставили компании ограниченное участие в проекте создания сети, вынеся за скобки объекты, связанные с национальной безопасностью. Кроме того, от полноценного запрета для Huawei участвовать в своих коммуникационных проектах следующего поколения отказался Евросоюз. Тем самым был нанесен серьезный удар по попыткам США изолировать китайский хайтек.

Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал Huawei троянским конем китайской разведки.

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