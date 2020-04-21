На борьбу с коронавирусом в Приморье направят 1,5 млрд рублей

Доплаты врачам, приобретение дополнительного оборудования для больниц, меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также граждан, находящихся под угрозой увольнения, — финансирование этих мероприятий дополнительно предусмотрели в бюджете Приморского края. Корректировки в закон приняли на дистанционном заседании законодательного собрания региона во вторник, 21 апреля. Всего на борьбу с коронавирусом дополнительно выделят 1,5 млрд рублей.

Поправки в главный финансовый документ Приморья озвучила первый вице-губернатор, председатель правительства региона Вера Щербина. По ее словам, общий объем доходов в 2020 году увеличивается на 3,7 млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета и составит 141,3 млрд, общий объем расходов — 163,9 млрд, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.

Напомним, посещение островов Русский, Попова и Рейнеке ограничено с 17 апреля во Владивостоке. Приезжать на эти территории могут только граждане, следующие к месту проживания, работы или лечения. Нарушителей ждут штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Основанием для посещения Рейнеке и Попова, а также въезда на остров Русский станут гражданский паспорт с отметкой о регистрации, справка с места работы утвержденной формы или направление к врачу.

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