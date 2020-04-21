Прямой эфир

Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Максимально возможное пособие по безработице в России могут получить более 3,2 млн граждан. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщается на сайте правительства.

Деньги на дочку: на детские «вирусные» пособия подано 1,3 млн заявок
За дополнительными выплатами обратились меньше половины имеющих на это право семей

В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТ (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта.

Кроме этого, в период с апреля по июнь на каждого ребенка, чьи родители потеряли работу, будет выплачено по 3 тыс. рублей.

Эти меры вводятся в рамках поддержки граждан, которые потеряли источники дохода по причине ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Постановление о назначении максимальных выплат по безработице премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 17 апреля.

С 9 по 15 апреля заявления о признании безработными подали свыше 180 тыс. человек. По словам главы Министерства труда и социальной защиты Антона Котякова, число россиян, которые потеряли работу, с начала 2020 года выросло на 44 тыс. человек, до 735 тыс. В 2019 году на учете стояли 813 тыс. безработных.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал временный рост числа безработных с 2,5 млн до 8 млн человек. По его словам, из-за отсутствия спроса на услуги в сфере развлечений, спорта и ресторанного бизнеса компании вынуждены увольнять сотрудников.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособия по безработице на время кризиса
Власти Москвы начали выплату пособий по безработице с доплатой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020