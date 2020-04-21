Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян

Максимально возможное пособие по безработице в России могут получить более 3,2 млн граждан. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщается на сайте правительства.

В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТ (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта.

Кроме этого, в период с апреля по июнь на каждого ребенка, чьи родители потеряли работу, будет выплачено по 3 тыс. рублей.

Эти меры вводятся в рамках поддержки граждан, которые потеряли источники дохода по причине ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Постановление о назначении максимальных выплат по безработице премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 17 апреля.

С 9 по 15 апреля заявления о признании безработными подали свыше 180 тыс. человек. По словам главы Министерства труда и социальной защиты Антона Котякова, число россиян, которые потеряли работу, с начала 2020 года выросло на 44 тыс. человек, до 735 тыс. В 2019 году на учете стояли 813 тыс. безработных.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал временный рост числа безработных с 2,5 млн до 8 млн человек. По его словам, из-за отсутствия спроса на услуги в сфере развлечений, спорта и ресторанного бизнеса компании вынуждены увольнять сотрудников.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.