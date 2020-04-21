Пираты покинули воды Бенина вместе с российскими заложниками

Пираты покинули территориальные воды Бенина вместе в восьмью заложниками, среди которых трое россиян. Об этом сообщается на сайте посольства России в Республике Бенин и Того во вторник, 21 апреля.

Согласно последней информации от командования ВМС Бенина, представители властей этой страны поднялись вечером 20 апреля на борт атакованного пиратами контейнеровоза Tommi Ritscher. Они нашли на борту 11 членов экипажа, которые забаррикадировались во время налета злоумышленников.

Представитель российского диппредставительства в Бенине и Того заявил ТАСС, что сейчас представители бенинских властей и пираты ведут переговоры.

Пираты проникли на борт находившегося на якорной стоянке в территориальных водах Бенина Tommi Ritscher 19 апреля. Судно шло под флагом Португалии. 11 членов экипажа укрылись в специально защищенном помещении, а еще восемь человек не успели это сделать.

На следующий день корабль запросил помощь у Нигерии, которая направила на место ЧП патрульный катер NNS OSE с членами Нигерийского военно-морского флота.

Во вторник в российском посольстве в Бенине сообщили, что на на борту захваченного судна находятся 7–8 членов экипажа, среди которых трое граждан России.