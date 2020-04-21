В Москве задержали устроившего ДТП на угнанном тягаче мужчину

Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, угнавшего тягач и попавшего на нем в аварию. Об этом сообщили во вторник, 21 апреля, в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

К оперативникам обратился мужчина, сообщивший, что на улице Бартеневской неизвестный попытался угнать его грузовой тягач и прицеп-контейнеровоз.

В ходе розыска полицейские задержали 37-летнего приезжего на улице Южнобутовской.

«Установлено, что злоумышленник камнем разбил лобовое стекло автомобиля, влез в кабину, завел двигатель и попытался уехать, однако, не справившись с управлением, совершил ДТП, после чего скрылся с места происшествия», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя столичного главка ведомства.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о попытке угона. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ущерб составил 600 тыс. рублей.

17 апреля сообщалось, что в Брянске решается вопрос о возбуждении уголовного дела после ДТП на остановке общественного транспорта. Пьяный водитель врезался в конструкцию на угнанном автомобиле.