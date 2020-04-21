Споры из-за покупок в Сети будут решать на онлайн-платформе

В России разрабатывают онлайн-платформу для урегулирования досудебных споров, возникающих при покупке товаров и услуг в Сети. Законопроект по внедрению механизма внесут в кабмин летом, его разработал Минюст. Как пояснили в ведомстве, новый порядок позволит эффективнее защищать права потребителей — количество жалоб, связанных с онлайн-покупками, возросло. Кроме этого, механизм снизит нагрузку на судебную систему.