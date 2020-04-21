Водитель погиб после столкновения машины с лошадью на трассе под Волгоградом

Во Фроловском районе Волгоградской области автомобиль «Лада» столкнулся с лошадь, которая вышла на трассу. В результате ДТП водитель легковушки скончался.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла ночью на 842-м км трассы Москва–Волгоград. По предварительным данным, 36-летний водитель ВАЗ-21150 не заметил лошадь, которая вышла на дорогу. Произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте.

О состоянии лошади в правоохранительных органах не сообщили.

7 апреля в Тверской области легковой отечественный автомобиль столкнулся с лосем на 295-м км автодороги М-9 «Балтия». В результате ДТП пострадали 21-летний водитель и его 21-летняя пассажирка.