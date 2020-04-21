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Ремонт воинских захоронений проведут в Тверской области

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Перед 75-летием Великой Победы в Тверской области ведется ремонт и благоустройство воинский захоронений. Наибольший объем работ запланирован на братском захоронении «Бобачевский бор» и в мемориальном комплексе в поселке Мигалово.

В «Бобачевском бору» планируют заменить мраморные табличками с именами захороненных солдат. Новые таблички изготовят из габбро-диабаза. Эта порода визуально напоминает гранит, но гораздо более устойчива к изменениям погоды.

Кроме того, на других захоронениях и мемориалах Московского района будет проведен комплекс работ по благоустройству. Специалисты займутся ремонтом скамеек, окраской малых архитектурных форм. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Не позднее 7 мая будут приведены в порядок Смоленское братское захоронение, памятный знак «Рубеж» в поселке Элеватор, захоронения в поселке Керамического завода и деревне Большие Перемерки.

В Заволжском районе к Дню Победы работы проведут в восьми памятных местах. Большой объем работ запланирован на мемориальном комплексе «Звезда» в Мигалово. Там выложат плиткой пешеходные дорожки и установят прожекторы для архитектурной подсветки.

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