Джонсон попросит аудиенцию у Елизаветы II на этой неделе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен получить аудиенцию у британской королевы Елизаветы II на ближайшей неделе. Об этом 21 апреля заявил официальный представитель парламента Великобритании.

В настоящее время Джонсон восстанавливается от болезни в загородной резиденции Чекерс и формально еще не приступил к работе в правительстве. Для этого ему необходимо получить разрешение врачей.

«Накануне премьер послал сообщение с соболезнованиями (премьер-министру Канады) Джастину Трюдо в связи со стрельбой в Канаде. Позже сегодня он поговорит с президентом [США Дональдом] Трампом», — передает ТАСС.

13 апреля стало известно, что Джонсон вылечился от коронавируса и выписался из больницы. По словам премьера, ему трудно подобрать слова благодарности медикам, спасшим его жизнь. В первые 48 часов после госпитализации всё могло «обернуться совсем по-другому», подчеркнул он.

26 марта у 55-летнего Джонсона обнаружили коронавирусную инфекцию. Он продолжал руководить правительством, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля его доставили в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него более 10 дней. Вечером 6 апреля премьер-министра из-за ухудшения самочувствия перевели в отделение интенсивной терапии, где он провел три дня. Затем его перевели в обычную палату.