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Губернатор Санкт-Петербурга оценил готовность города к эпидемии

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что первую волну коронавирусной инфекции город прошел «по-среднему». Об этом он заявил на заседании городского правительства во вторник, 21 апреля.

Беглов отметил, что сейчас ожидается вторая волна заболеваемости.

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«Ситуация очень серьезная, непростая. Мы пока держимся. Первый пик нам удалось, так сказать, по-среднему пройти, ожидаем следующую волну, и тогда могут начаться проблемы», — цитирует его «РИА Новости».

Основными проблемами, по мнению Беглова, является подготовка стационаров к приему инфицированных пациентов. Также город испытывает нехватку средств индивидуальной защиты для врачей и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Пока мы справляемся, но уже, как говорится, подходим к красной черте, когда нам просто не хватит соответствующего оборудования. Правительству Петербурга необходимо просто время, передышка, когда мы подготовимся», — сказал он.

При этом, как отметил губернатор, городские власти полностью контролируют эпидемиологическую ситуацию.

По данным городского оперштаба, на карантине находятся 4086 человек. Из них 69 —в обсерваторе, 722 — на самоизоляции, 3295 —контактные.

Ранее иммунолог сообщил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге будет достигнут в конце следующей недели.

По состоянию на 21 апреля, в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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