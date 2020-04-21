Росрыболовство расследует строительство дороги через озеро в Оренбуржье

Росрыболовство проводит административное расследование по факту строительства дороги через озеро Коровье в Оренбургской области. Дорогу возвели без какого-либо согласования. Неизвестные засыпали дорогу для проезда на дачи.

В поселке имени Куйбышева работали специалисты регионального министерства природы. Они проверяли сообщения в местных СМИ, что водоему из-за строительных работ грозит экологическая катастрофа.

Как пишет РИА «Оренбуржье», выяснилось, что озеро не включено в перечень водных объектов региона, поэтому границ водоохранной зоны не существует. Ситуацией заинтересовались в Росрыболовстве.

В ведомстве при поддержке правоохранительных органов хотят выяснить, кто причастен к строительству дороги. Также минприроды направило в администрацию Южного округа Оренбурга данные о состоянии озера для проведения работ по очистке воды.