Прямой эфир

Росрыболовство расследует строительство дороги через озеро в Оренбуржье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росрыболовство проводит административное расследование по факту строительства дороги через озеро Коровье в Оренбургской области. Дорогу возвели без какого-либо согласования. Неизвестные засыпали дорогу для проезда на дачи.

В поселке имени Куйбышева работали специалисты регионального министерства природы. Они проверяли сообщения в местных СМИ, что водоему из-за строительных работ грозит экологическая катастрофа.

Как пишет РИА «Оренбуржье», выяснилось, что озеро не включено в перечень водных объектов региона, поэтому границ водоохранной зоны не существует. Ситуацией заинтересовались в Росрыболовстве.

В ведомстве при поддержке правоохранительных органов хотят выяснить, кто причастен к строительству дороги. Также минприроды направило в администрацию Южного округа Оренбурга данные о состоянии озера для проведения работ по очистке воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мост через реку Урал перекрыли из-за паводка в Оренбуржье
Ремонт региональных дорог стартовал в Оренбуржье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020