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Два светофора установят в Ижевске в рамках проекта «Улица Победы»

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В Ижевске (Удмуртская Республика) в рамках проекта «Улица Победы», реализуемого в 83 субъектах России, установят два светофора. Об этом сообщает группа нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

В этом году в Ижевске запланирована установка светофоров на пересечении улиц 30 лет Победы и 6-й Подлесной, а также на улице 40 лет Победы в районе домов № 110 и 116. Об этом пишет ИА «Сусанин».

В юбилейном году в рамках проекта «Улица Победы» должны привести в порядок или благоустроить улицы, площади и проспекты, названные в честь Дня Победы и героев Великой Отечественной войны.

В марте в Ижевске проводились подготовительные работы к весеннему паводку. Подрядчики очищали водоотводные каналы и водопропускные трубы в частном секторе города.

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