Онлайн-уроки мужества проведут для детей в Сахалинской области

Уроки мужества в онлайн-режиме состоятся в школах Сахалинской области в среду, 22 апреля. Занятия будут посвящены Дню окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября.

При проведении классного часа педагоги будут использовать материалы, подготовленные специалистами музейно-мемориального комплекса «Победа», сообщает ИА SakhalinMedia. Школьники посмотрят тематические виртуальные экскурсии: «Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны», «Штурм полицейского поста Хандаса», «Десант на Шумшу. Последний остров войны», «Великая Отечественная война 1941-1945 гг» и «От великих потрясений к Великой Победе». Кроме того, во время уроков мужества детям предложат стать участниками областного конкурса видеороликов «Война. Победа. Память.»

Как стало известно 10 апреля, в Сахалинской области и на Курилах для педагогов проведут онлайн-курсы по вопросам дистанционного обучения. Инициатива принадлежит губернатору Валерию Лимаренко. В общей сложности обучение пройдут более 5 тыс. учителей. Всех обеспечат централизованной методической поддержкой. На обучение отведено две недели. Педагоги дистанционно получают задания, выполняют их и сдают зачеты в онлайн-режиме. Несколько сотен учителей уже сдали электронные экзамены.