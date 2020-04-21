Самолет ВВС США провел разведполет у черноморских границ РФ

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W совершил многочасовой разведполет вдоль черноморского побережья России. Об этом сообщает Twitter-аккаунт PlaneRadar 21 апреля.

Судно с позывным IDIC71 и бортовым номером 62-4134 взлетело с британской авиабазы Милденхолл. Возле российских границ самолет находился более трех часов.

Перед разведполетом RC-135W совершил дозаправку с помощью американского самолета KC-135R с бортовым номером 62-3540.

Разведполет проходил возле берегов Крыма на удалении 55–65 км от побережья на высоте 8,6 тыс. м над международными водами Черного моря, пишет «Интерфакс».

К 14:55 мск борт завершил свою миссию и направился на аэродром базирования.

По данным Минобороны, ранее, в апреле, всего за неделю разведку у границ РФ провели 24 иностранных самолета и девять беспилотников. Истребители дежурных сил ПВО на перехват не поднимались, нарушения российских границ не было.