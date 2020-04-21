В России снизились оптовые цены на бензин. На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи стоимость Аи-92 достигла 35 772 рублей за тонну в европейской части России. Общее снижение с 13 апреля составило 11%, или 4200 рублей. Себестоимость тонны со всеми налогами, включая НДПИ, акцизы и демпферные выплаты 38 070 рублей, то есть заводы работают в минус. Цена топлива на экспорт ещё меньше — 23 500 рублей за 1 тонну. Главная причина — низкий спрос из-за пандемии коронавируса. На фоне оптовых цен в России бензин дешевеет и на АЗС.