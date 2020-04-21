Прямой эфир

СК возбудил дело по факту нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии

0
Фото: shipspotting.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета возбуждено уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 21 апреля, на сайте ведомства.

Кошелек или жизнь: захваченных у берегов Африки россиян могут выкупить
Вопрос об освобождении российских моряков судна MSC Mandy будет решать компания-судовладелец

«Возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 227, пункт «а» части 3 статьи 126 УК РФ) по факту пиратства и похищения людей с морского судна «Ambika», расположенного в дельте реки (Нигер) Федеративной Республики Нигерия», — отметили следователи.

2 января пираты напали на членов экипажа морского судна, находящегося в дельте реки Нигер у Нигерии, для его угона. Помощник капитана преднамеренно посадил судно на мель, поэтому нападавшие похитили трех членов экипажа, двое из которых являлись жителями Ростовской области.

В дальнейшем похищенным удалось скрыться от пиратов и прибыть в расположение армии Нигерии. Следователи устанавливают причастных к преступлению.

Ранее во вторник стало известно, что трое россиян были на борту контейнеровоза Tommi Ritscher, которое захватили пираты в Гвинейском заливе. С пиратами ведутся переговоры, об их требованиях пока ничего неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посольство РФ в Бенине проверит сообщения о захвате судна с россиянами
Восемь человек пропали после нападения на танкер в порту Камеруна

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020