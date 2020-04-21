СК возбудил дело по факту нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета возбуждено уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 21 апреля, на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 227, пункт «а» части 3 статьи 126 УК РФ) по факту пиратства и похищения людей с морского судна «Ambika», расположенного в дельте реки (Нигер) Федеративной Республики Нигерия», — отметили следователи.

2 января пираты напали на членов экипажа морского судна, находящегося в дельте реки Нигер у Нигерии, для его угона. Помощник капитана преднамеренно посадил судно на мель, поэтому нападавшие похитили трех членов экипажа, двое из которых являлись жителями Ростовской области.

В дальнейшем похищенным удалось скрыться от пиратов и прибыть в расположение армии Нигерии. Следователи устанавливают причастных к преступлению.

Ранее во вторник стало известно, что трое россиян были на борту контейнеровоза Tommi Ritscher, которое захватили пираты в Гвинейском заливе. С пиратами ведутся переговоры, об их требованиях пока ничего неизвестно.