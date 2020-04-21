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Переобучение врачей организовали в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае расширяют штат узких специалистов, которые могут быть задействованы при лечении пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. С 10 апреля переобучение проходят 202 врача.

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Занятия посвящены оказанию медицинской помощи по пульмонологии, инфекционным болезням, реанимации, а также искусственной вентиляции легких. Выход на работу в больницах запланирован на 28 апреля.

«Из 202 медиков после переподготовки у нас будет 112 инфекционистов, 21 пульмонолог. Отдельно готовим 196 медицинских сестер-анестезистов», — рассказал замначальника управления минздрава края Виталий Петрищев.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства региона, получить допуск на проведение реанимационных мероприятия имеют право хирурги, эндоскописты, остальные врачи хирургического профиля. Все они должны пройти обучение на базе Дальневосточного государственного медицинского университета.

Новые специалисты получат надбавки к заработной плате за работу с пациентами, у которых подтвердился диагноз коронавирусной инфекции.

Ранее врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса. Пациенты находятся в барокамере. Суть данного метода — насытить кровь кислородом. Это можно сделать с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, через маску или же с помощью барокамеры. Эффективность метода доказана. Он подходит для пациентов в состоянии средней тяжести.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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