Дело возбудили после хлопка бытового газа во дворе дома в Ливнах

В городе Ливны (Орловская область) при хлопке бытового газа во дворе частного дома пострадали три человека. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, 20 апреля во дворе одного из домов взорвался газовый баллон. В результате пострадали трое местных жителей, в том числе 16-летний подросток. Они были госпитализированы в медучреждение, пишет InfoOrel.ru.

На место происшествия были направлены криминалисты аппарата Следственного управления и следователи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Расследование находится на контроле руководителя Следственного управления.

13 апреля в многоэтажном доме на Морской набережной в Санкт-Петербурге также взорвался газовый баллон. На 10-м этаже выбило окна, осколки стекла и части выбитой рамы упали недалеко от припаркованных внизу машин.