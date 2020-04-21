В Томске загорелась перевозившая пациента машина скорой помощи

Машина скорой помощи, которая везла пациента на госпитализацию в Томскую районную больницу, загорелась во вторник, 21 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Инцидент произошел на трассе в районе поселка Светлый. Сообщение о возгорании автомобиля «УАЗ», принадлежащего Светленской районной больнице, поступило на диспетчерской пульт МЧС в 12:05. Через несколько минут на место прибыли пожарные. В 12:16 огонь был ликвидирован.

В момент возгорания в автомобиле находились три человека: водитель, фельдшер и пациент.

«Пациент был своевременно эвакуирован, на место вызван пожарный расчет. В момент прибытия пожарных огнем был охвачен весь автомобиль. В тушении огня было задействовано 2 единицы техники и 7 человек», — цитирует сообщение сайт kp.ru. В результате происшествия никто не пострадал.

В Облздраве сообщили со ссылкой на главного врача Светленской районной больницы, что автомобиль 2013 года выпуска утром во вторник прошел ежедневный предрейсовый техосмотр, пишет REGNUM.

Пожарно-техническая экспертиза определит причину возгорания.

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