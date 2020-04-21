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Два человека пострадали при возгорании снегохода в Коми

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В Усинском районе Республики Коми проводится проверка по факту ДТП, в результате которого пострадали два человека. Снегоход загорелся после столкновения с автомобильным прицепом.

Авария произошла в селе Мутный Материк. По данным Госавтоинспекции, водитель снегохода «Буран» двигался по берегу реки Печоры и вблизи дома по улице Центральной не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на автомобильный прицеп. При столкновении снегоход загорелся, сообщает ИА «Комиинформ».

Водитель и его пассажирка получили ожоги. В ГИБДД уточнили, что мужчина никогда не имел водительского удостоверения. Снегоход не был зарегистрирован должным образом.

Ранее сообщалось, что в Югре рыбак выехал на лед реки Балык на снегоходе и провалился. Спасатели вытащили потерпевшего из воды и передали медикам скорой помощи, однако спасти его не удалось.

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