Падение котировок акций произошло на бирже Гонконга

Торги на бирже Гонконга проходят в условиях снижения котировок акций. Индекс Hang Seng в ходе утренней сессии сократился на 2,29% до 23 772 пунктов. Отрицательная динамика охватила все 50 «голубых фишек», входящих в структуру индекса. Наибольшие потери несут держатели активов в сырьевом секторе, авиаперевозках, игорном бизнесе, коммерческой недвижимости и высоких технологиях.