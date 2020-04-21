Школы Челябинской области могут открыться после майских праздников

В Челябинской области школы начнут работать после майских праздников. Правда, не везде, а только в тех районах, которые признаны благополучными по коронавирусу. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По ее словам, которые приводит ИА «Ура.ру», система «Севевой город» выдержала испытания, установив рекорд в более 500 тыс. посещений. Мощность трафика увеличена. Впереди совершенствование системы и новые формы дистанционного образования. Впрочем, вопрос о возвращении в школы сейчас обсуждается. Особенно это актуально для старшеклассников, которым нужно сдавать экзамены.

Школы и техникумы Челябинской области перешли на дистанционную форму обучения с 6 апреля. В первый же день программа перестала работать, после того как в нее одновременно зашли сотни школьников и учителей. Позже работа сервиса была налажена.

Между тем в Челябинской области продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. На утро 21 апреля общее число подтвержденных случаев составило 107. Три человека в тяжелом состоянии. 38 челябинцев переболели и выписались из больниц. Один человек скончался.