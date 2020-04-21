Цена нефти Brent опустилась ниже $23 за баррель

Стоимость июньских контрактов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 10%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки во вторник, 21 апреля.

По состоянию на 10:59 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent составила $22,72 за баррель.

Ранее, согласно данным биржи на 9:55 мск вторника, стоимость июньских контрактов на нефть марки Brent ускорила падение до 7% к уровню закрытия предыдущих торгов и составила $23,76.

В последний раз нефть сорта Brent находилась ниже отметки в $24 за баррель 30 марта

При этом, согласно данным Нью-Йоркской биржи (NYMEX), цена майских фьючерсов на нефть WTI снова опустилась ниже нулевой отметки, достигнув отметки в –$0,3 за баррель. Впервые в истории США нефть этой марки провалилась в отрицательные значения накануне.

Резкое падение спроса на нефть было вызвано пандемией коронавируса. В итоге рынок перенасыщен нефтью, а производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытый углеводород.