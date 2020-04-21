Прямой эфир

Аналитики назвали регионы с лучшими школами России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство лучших школ России приходится на Москву и Подмосковье. Это следует из исследования, проведенного специалистами рейтингового агентства RAEX.

На проводе: итоги первой недели дистанционного обучения в школах
Занятия онлайн одинаково непросто даются и учителям, и школьникам, и родителям

Ежегодный рейтинг топ-100 школ России был составлен по конкурентоспособности выпускников, половина из них находится в Москве и Подмосковье, далее по списку следуют Санкт-Петербург и Татарстан, сказано в сообщении, опубликованном 21 апреля на сайте агентства.

Затем следуют Новосибирская и Челябинская области. При этом перевес школ из столичного региона в рейтинге несколько снизился, так как годом ранее в нем насчитывалось 54 школы.

Первые три места в рейтинге заняли Специализированный учебно-научный центр имени А.Н. Колмогорова (СУНЦ МГУ), московский лицей «Вторая школа» и Челябинский физико-математический лицей № 31.

« В топ-10 рейтинга также вошли Университетская гимназия МГУ имени М.В. Ломоносова, Республиканский лицей для одарённых детей (г. Саранск), Президентский физико-математический лицей № 239 (г. Санкт-Петербург), Физтех-лицей им. Капицы (г. Долгопрудный, Московская область), школа № 2007 ФМШ (г. Москва), Вологодский многопрофильный лицей и Московская школа на Юго-Западе № 1543», — отметили специалисты.

Крупнейшим поставщиком студентов в ведущие отечественные вузы является лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», вторую и третью позиции заняли Бауманская инженерная школа № 1580 и СУНЦ МГУ.

В марте эксперты впервые составили рейтинг «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов. Наибольший индекс цифровизации городского хозяйства у Москвы, она набрала 81,19 балла из 120, следом идут Казань — 52,58 балла и Санкт-Петербург — 50,37.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва возглавила рейтинг по индексу IQ городов
Названы лидеры рейтинга благоустроенных российских регионов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020