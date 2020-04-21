Аналитики назвали регионы с лучшими школами России

Большинство лучших школ России приходится на Москву и Подмосковье. Это следует из исследования, проведенного специалистами рейтингового агентства RAEX.

Ежегодный рейтинг топ-100 школ России был составлен по конкурентоспособности выпускников, половина из них находится в Москве и Подмосковье, далее по списку следуют Санкт-Петербург и Татарстан, сказано в сообщении, опубликованном 21 апреля на сайте агентства.

Затем следуют Новосибирская и Челябинская области. При этом перевес школ из столичного региона в рейтинге несколько снизился, так как годом ранее в нем насчитывалось 54 школы.

Первые три места в рейтинге заняли Специализированный учебно-научный центр имени А.Н. Колмогорова (СУНЦ МГУ), московский лицей «Вторая школа» и Челябинский физико-математический лицей № 31.

« В топ-10 рейтинга также вошли Университетская гимназия МГУ имени М.В. Ломоносова, Республиканский лицей для одарённых детей (г. Саранск), Президентский физико-математический лицей № 239 (г. Санкт-Петербург), Физтех-лицей им. Капицы (г. Долгопрудный, Московская область), школа № 2007 ФМШ (г. Москва), Вологодский многопрофильный лицей и Московская школа на Юго-Западе № 1543», — отметили специалисты.

Крупнейшим поставщиком студентов в ведущие отечественные вузы является лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», вторую и третью позиции заняли Бауманская инженерная школа № 1580 и СУНЦ МГУ.

В марте эксперты впервые составили рейтинг «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов. Наибольший индекс цифровизации городского хозяйства у Москвы, она набрала 81,19 балла из 120, следом идут Казань — 52,58 балла и Санкт-Петербург — 50,37.