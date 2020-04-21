Прямой эфир

В Самарской области военнослужащие провели для фронтовика онлайн-парад

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области устроили онлайн-парад в честь 100-летнего юбилея фронтовика Федора Ваганова. Об этом 21 апреля сообщил телеканал «Звезда».

Мероприятия также приурочили к наступающей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Решение о поздравлении в онлайн-формате приняли из-за эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом в России и в мире. Ветеран мог наблюдать за мини-парадом в свою честь на ноутбуке. Вместе с ним за парадом наблюдал и командир бригады управления и связи, подполковник Михаил Морозов, который пришел поздравить Ваганова с днем рождения и наступающим Днем Победы от имени 2-й общевойсковой армии, а также вручить цветы и подарки, пишет сайт kp.ru. Кроме того, Морозов вручил фронтовику как заслуженному связисту медаль «100 лет Войскам связи ВС РФ».

Военнослужащие прошли торжественным маршем, а оркестр миротворческой бригады исполнил для именинника фронтовые мелодии.

20 апреля сообщалось, что активисты движения «Волонтеры Победы» устроили концерт для 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александры Иконниковой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Для меня было большой честью разнести еду ветеранам»
Форвард «Зенита» Тим Абромайтис — о решении остаться в Санкт-Петербурге на время карантина и встрече с Майклом Джорданом
Сотрудники проекта «Московское долголетие» начали помогать пожилым горожанам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020