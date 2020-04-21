В Подмосковье задержали подозреваемого в угрозе убийством

В Московской области полицейские задержали подозреваемого в угрозе убийством, причинении телесных повреждений и грубом нарушении общественного порядка. Об этом 21 апреля сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, ранее судимый злоумышленник в районе одного из домов на улице 60-летия Комсомола избил 15-летнего подростка, после чего продемонстрировал ему похожий на нож предмет и стал угрожать ему и его родителям расправой. После этого подозреваемый стал ругаться матом, разбил бейсбольной битой подъездный фонарь стеклопакет между первым и вторым этажами многоэтажного дома.

Пострадавшие обратились в полицию и медицинское учреждение. Прибывшие на место полицейские установили, что нападавший забаррикадировался в своей квартире. Переговоры с ним результата не принесли, поэтому было принято решение срезать замок входной двери. Нарушителя обезвредили и задержали. В отношении него возбудили уголовные дела о побоях, об угрозе убийство или причинением тяжкого вреда здоровью, о хулиганстве и вандализме. Мужчина заключен под стражу, пишет агентство городских новостей «Москва».

20 апреля сообщалось, что московские полицейские задержали восьмерых подозреваемых в разбойном нападении, которое было совершено в 2015 году.