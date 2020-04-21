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Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению

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Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае выросла в ходе торгов на 160% до $2,21 за баррель, вернувшись к положительному значению, пишет «Газета.Ру».

В понедельник нефть WTI впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на Нью-Йоркской товарной бирже достигали минус $40,32 за баррель.

Резкое падение спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.

Ранее в этот же день нефть WTI резко обвалилась. Сначала цена нефти этой марки достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение. В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого она стала отрицательной.

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