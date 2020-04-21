В Мосгордуме оценили возможность продления режима самоизоляции

Главa комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов высказал мнение, что продление режимa самоизоляции на время майских праздников будет зависеть от текущей ситуации с коронавирусом.

Парламентарий напомнил, что существующие ограничения покa действуют до 1 мая. Он добавил, что сейчас никто не может точно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, передает «РИА Новости».

«Я сторонник руководствоваться официальными документами. Этот период установлен президентом до 30 апреля включительно, необходимые меры до 1 мая приняты в Москве в соответствии с указом мэра. Поэтому я бы сейчас не пытался забегать вперед», — заявил Щитов.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что власти рассматривают возможность продления режима самоизоляции на майские праздники, а рабочие дни между ними могут быть объявлены нерабочими.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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